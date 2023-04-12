Череда ЧП произошла в Украине с детьми во время игр.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, вечером 11 апреля в 21:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале города Бердичев ребенок получил поражение электрическим током.

Как выяснилось, школьник вылез на товарный вагон.

Прибыв на место несчастья, чрезвычайники обнаружили 14-летнего школьника при сознании в шоковом состоянии. Ребенок лежал на вагоне.

«После обесточивания контактной сети специалисты ГСЧС с помощью трехколенной лестницы, спасательной веревки и носилок сняли мальчика с вагона и передали его врачам скорой медицинской помощи», - рассказали в ГСЧС.

Ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

Еще одно несчастье произошло с 14-летним школьником на Кировоградщине. На детской площадке городского парка на ребенка упали качели.

У парня переломы костей черепа, травмы головы и тела. В настоящее время подростка лечат в областной детской больнице Кропивницкого.

"Окончательный диагноз - это тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, множественные переломы костей лицевого черепа, ушиб мягких тканей головы с внутрикожными гематомами, ушиб грудных тканей грудной клетки и передней брюшной стенки. Ребенок переведен из отделения реанимации, то есть его состояние стабилизировалось", – говорят врачи.

Напомним, ранее сообщалось, кто помогал россиянам воровать украинских детей.

Кроме того, Politeka.net писала, что роковая ошибка врача "скорой" привела к гибели двух детей.

Также напомним, что волонтер, которая собирала деньги для курсанток, ставших инвалидами из-за действий пьяного майора, не выходит на связь.