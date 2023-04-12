Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет Politeka.net.
«К сожалению, двоих из них спасти не удалось – они скончались в больнице. Теперь статистика обстрела выглядит так: 4 убиты, 34 ранены», — отметил Лях.
Напомним, в результате страшного ракетного удара по Славянску 27 марта сначала было известно о двух погибших и 36 раненых жителях общины.
Пятеро из них находились в тяжелом состоянии.
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По центру города ударили двумя ракетами С-300, были разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.
Также утром того дня оккупанты обстреляли Дружковку — ракеты попали в детский дом.
Добавим, что в это время стало известно о новом авиаударе по Херсонщине. Как сообщают в Херсонской ОВА, вражеская авиация вечером 11 апреля нанесла авиаудар по территории одного из предприятий Берислава.
Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия.
Само здание предприятия серьезно разрушено.
Кроме того, стало известно, что в Черном море выросло до двух количество российских ракетоносителей: сейчас там находится надводный фрегат и подлодка.
Общий залп может составлять до 12 "Калибров", сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, сохраняется угроза ракетного удара.
Напомним, Бахмута уже нет – боец рассказал о тяжелой реальности.
Кроме того, сообщалось о новой атаке истребителей.
Также Politeka.net писала, что помогает украинским защитникам выживать в аду Бахмута.