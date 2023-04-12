Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет Politeka.net.

«К сожалению, двоих из них спасти не удалось – они скончались в больнице. Теперь статистика обстрела выглядит так: 4 убиты, 34 ранены», — отметил Лях.

Напомним, в результате страшного ракетного удара по Славянску 27 марта сначала было известно о двух погибших и 36 раненых жителях общины.

Пятеро из них находились в тяжелом состоянии.

По центру города ударили двумя ракетами С-300, были разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.

Также утром того дня оккупанты обстреляли Дружковку — ракеты попали в детский дом.

Добавим, что в это время стало известно о новом авиаударе по Херсонщине. Как сообщают в Херсонской ОВА, вражеская авиация вечером 11 апреля нанесла авиаудар по территории одного из предприятий Берислава.

Из-за обстрела возник пожар, который ликвидировали спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия.

Само здание предприятия серьезно разрушено.

Кроме того, стало известно, что в Черном море выросло до двух количество российских ракетоносителей: сейчас там находится надводный фрегат и подлодка.

Общий залп может составлять до 12 "Калибров", сообщила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, сохраняется угроза ракетного удара.

Напомним, Бахмута уже нет – боец ​​рассказал о тяжелой реальности.

Кроме того, сообщалось о новой атаке истребителей.

Также Politeka.net писала, что помогает украинским защитникам выживать в аду Бахмута.