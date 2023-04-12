Контрнаступление может начаться уже скоро, но для этого требуются предпосылки.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жорохов.

"Контрнаступление начнется тогда, когда будут составлены все возможные и необходимые для этого условия. Сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что эта наступательная операция нам нужна уже очень скоро".

На Донбассе стало теплее. Там если не подсохли дороги, но они уже в таком полуподсохшем состоянии, где можно чисто теоретически это использовать.

То есть если будет такая необходимость не ждать наступления, то оно может быть даже не всеобщее, я локальный по флангам.

Россияне очень нервничают из-за фланговых ударов и возможно, что вошедшая в Бахмут группировка может быть просто окружена. Там мощный удар с юга или с севера может нанести полный излом этого участка фронта", - говорит Михаил Жирохов.

Ранее 11 апреля оккупационная российская армия в очередной раз ударила по мирному населению Украины. Так, солдаты рф нанесли авиаудары по мирным городам Запорожской области.

Напомним, назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.