Система дождевой канализации в Киеве не справляется с количеством осадков. Как следствие – улицы превращаются в бурные реки, которые могут сбить с ног, пишет Politeka.net.
Водители, пассажиры транспорта и пешеходы делятся в сетях кадрами, на которых сложно узнать дороги столицы. Они ведь буквально оказались под водой.
«Плывём», - говорится в коротком комментарии к одному из таких видео, которое, как сообщается, было сделано на Дарнице.
Ранее в Сети появились кадры с места подтопления в Святошинском районе. Водителей предупреждали, что улица Стеценко в районе кладбища перекрыта гигантской лужей.
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Автомобили были вынуждены разворачиваться перед водяным препятствием.
В свою очередь синоптики предупреждали, что в Киеве будут не только ливни, но и порывистый ветер и похолодание.
«В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер», - сообщала известный синоптик Наталья Диденко.
В свою очередь укргидрометеоцентр предупреждал, что 10-13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, отопление сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области.
На реке Снов будет сохраняться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).
«В результате дождей будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны, что будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый) и Броварском районе Киевской области (уровень опасности - желтый", говорилось в сообщении.
В КМДА предупреждают, что дожди в Киеве продолжатся до конца суток.
Напомним, реки в Украине выходят из берегов под угрозой затопления десятки населенных пунктов.
Напомним также о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.
Кроме того, Politeka.net писала о серьезной коммунальной аварии в Киеве – улицы затопило кипятком.