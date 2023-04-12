В россии после якобы падения неизвестного объекта вспыхнул необычный пожар.
Странное ЧП произошло в российском Екатеринбурге Свердловской области, пишет Politeka.net.
Там после того, как в небе пролетело нечто похожее на метеорит прогремел взрыв и вспыхнул пожар, по форме напоминающий круги.
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«Прямо на воде загорелась трава. На поверхности появились вот такие круги из огня. Зрелище пугающее», - сообщали паблики, публикующие также кадры пожара.
Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В свою очередь эксперты опровергли падение метеорита.
Некоторые пользователи Сети в стране-агрессора вообще решили, что это ракета.
Позже появилась информация, что пожар является постановкой. Возгорание якобы сняли актеры для вирусной кмпании, посвященной Дню космонавтики.
Напомним, в россии после землетрясения новоя напасть - началось извержение вулкана.
Также сообщалось о трагедии в оккупированном Крыму. Там поезд на огромной скорости снес легковушку с людьми.
Никто не выжил.
Кроме того, Politeka.net писала, что в россии нашли способ найти новій ресурс для войні против Украины.