В россии после якобы падения неизвестного объекта вспыхнул необычный пожар.

Странное ЧП произошло в российском Екатеринбурге Свердловской области, пишет Politeka.net.

Там после того, как в небе пролетело нечто похожее на метеорит прогремел взрыв и вспыхнул пожар, по форме напоминающий круги.

«Прямо на воде загорелась трава. На поверхности появились вот такие круги из огня. Зрелище пугающее», - сообщали паблики, публикующие также кадры пожара.

Сообщалось, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В свою очередь эксперты опровергли падение метеорита.

Некоторые пользователи Сети в стране-агрессора вообще решили, что это ракета.

Позже появилась информация, что пожар является постановкой. Возгорание якобы сняли актеры для вирусной кмпании, посвященной Дню космонавтики.

Напомним, в россии после землетрясения новоя напасть - началось извержение вулкана.

Также сообщалось о трагедии в оккупированном Крыму. Там поезд на огромной скорости снес легковушку с людьми.

Никто не выжил.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии нашли способ найти новій ресурс для войні против Украины.

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