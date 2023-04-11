10 апреля, около 8 часов, 35-летняя женщина вместе с 7-летней дочерью вышли на прогулку, передает полиция Киевщины.

Их сосед, владелец питомника, вывел на поводке собак породы Кане-корсо без намордников. Кроме того, мужчина забыл закрыть дверь питомника.

Собаки, находившиеся внутри питомника, выбежали во двор и искусали мать с ребенком.

Из-за многочисленных укусов животных мать с дочерью получили телесные повреждения, а именно многочисленные раны туловища и конечностей. Женщина с ребенком были госпитализированы в больницу.

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Последующая судьба животных и их хозяина будет определена в ходе досудебного расследования. По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование по ст. 128 УК.

полиция, криминал, ДТП

Ранее сообщалось, что девочка вызвала полицию из-за матери, которая решила ее воспитывать.

В полицию обратилась 17-летняя девушка с жалобами на маму.

Девушка сообщила, что мать удручает ее, не дает есть, мотивируя тем, чтобы дочь искала себе работу и зарабатывала деньги. Она не захотела оставаться дома с мамой, и было принято совместное решение временно поместить ее в безопасное место.

Ювенальные полицейские составили на мать админпроткол.

Напомним, ранее сообщалось, что врач "скорой" допустила роковую ошибку - двоих деток не стало.

Также стало известно, что единственная дочь легендарного Кузьмы "Скрябина" показала на редких фото мужчину и некоторых еще.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь известного украинского политика сообщила о трагедии.