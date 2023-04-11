В Киевской области собаки напали на мать и ребенка.

10 апреля, около 8 часов, 35-летняя женщина вместе с 7-летней дочерью вышли на прогулку, передает полиция Киевщины.

Их сосед, владелец питомника, вывел на поводке собак породы Кане-корсо без намордников. Кроме того, мужчина забыл закрыть дверь питомника.

Собаки, находившиеся внутри питомника, выбежали во двор и искусали мать с ребенком.

Из-за многочисленных укусов животных мать с дочерью получили телесные повреждения, а именно многочисленные раны туловища и конечностей. Женщина с ребенком были госпитализированы в больницу.

Последующая судьба животных и их хозяина будет определена в ходе досудебного расследования. По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование по ст. 128 УК.

Ранее сообщалось, что девочка вызвала полицию из-за матери, которая решила ее воспитывать.

В полицию обратилась 17-летняя девушка с жалобами на маму.

Девушка сообщила, что мать удручает ее, не дает есть, мотивируя тем, чтобы дочь искала себе работу и зарабатывала деньги. Она не захотела оставаться дома с мамой, и было принято совместное решение временно поместить ее в безопасное место.

Ювенальные полицейские составили на мать админпроткол.

Напомним, ранее сообщалось, что врач "скорой" допустила роковую ошибку - двоих деток не стало.

Также стало известно, что единственная дочь легендарного Кузьмы "Скрябина" показала на редких фото мужчину и некоторых еще.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь известного украинского политика сообщила о трагедии.