10 апреля, около 8 часов, 35-летняя женщина вместе с 7-летней дочерью вышли на прогулку, передает полиция Киевщины.
Их сосед, владелец питомника, вывел на поводке собак породы Кане-корсо без намордников. Кроме того, мужчина забыл закрыть дверь питомника.
Собаки, находившиеся внутри питомника, выбежали во двор и искусали мать с ребенком.
Из-за многочисленных укусов животных мать с дочерью получили телесные повреждения, а именно многочисленные раны туловища и конечностей. Женщина с ребенком были госпитализированы в больницу.
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Последующая судьба животных и их хозяина будет определена в ходе досудебного расследования. По факту нанесения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения следователи проводят досудебное расследование по ст. 128 УК.
Ранее сообщалось, что девочка вызвала полицию из-за матери, которая решила ее воспитывать.
В полицию обратилась 17-летняя девушка с жалобами на маму.
Девушка сообщила, что мать удручает ее, не дает есть, мотивируя тем, чтобы дочь искала себе работу и зарабатывала деньги. Она не захотела оставаться дома с мамой, и было принято совместное решение временно поместить ее в безопасное место.
Ювенальные полицейские составили на мать админпроткол.
Напомним, ранее сообщалось, что врач "скорой" допустила роковую ошибку - двоих деток не стало.
Также стало известно, что единственная дочь легендарного Кузьмы "Скрябина" показала на редких фото мужчину и некоторых еще.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь известного украинского политика сообщила о трагедии.