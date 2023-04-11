Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, к ним обратилась 17-летняя девушка с жалобами на маму.
«Девушка сообщила, что мать подавляет ее, не дает есть, мотивируя тем, чтобы дочь искала себе работу и зарабатывала деньги», – рассказали в полиции.
На место вызова приехали работники сектора противодействия домашнему насилию. Там их встретила 53-летняя женщина, которая рассказала, что у нее непростые отношения с дочерью. Своими запретами она пытается мотивировать ее слушаться и начать зарабатывать деньги.
Было решено вызвать мобильную бригаду в составе социального работника и психолога, пообщавшихся с матерью и дочерью.
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Девочка не захотела оставаться дома, и было принято совместное решение временно поместить ее в безопасное место.
«Условия проживания семьи вполне удовлетворительны», - подчеркнули в полиции.
В отношении матери работники сектора противодействия домашнему насилию составили административный протокол по ч.1 ст.173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия экономического характера).
Кроме того, женщине вынесли временное запретительное предписание сроком на 10 суток, что предусматривает запрет любым способом контактировать с дочерью.
Ювенальные полицейские составили на мать админпроткол по поводу невыполнения обязанностей по воспитанию ребенка.
В дальнейшем с семьей будут работать все профильные службы, чтобы помочь им наладить отношения.
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