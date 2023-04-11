11 апреля оккупационная российская армия в очередной раз ударила по мирному населению Украины. Так, солдаты рф нанесли авиаудары по мирным городам Запорожской области. Под удар попали города Орехов и Гуляйполе. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале. Кроме того, были опубликованы фото последствий обстрела по Орехову.

Уточняется, что авиационные удары были нанесены российскими самолетами Су-35.

"По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск", - сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

На опубликованных кадрах можно увидеть последствия российского авиаудара по Орехову. Спасатели уже работают на месте обстрела и тушат пожар, который начался в результате атаки россиян. От построек остались только руины: крыша и стены рухнули вниз. Некоторые здания охватили языки пламени. По предварительном информации в результате атаки российских истребителей к счастью, никто не пострадал: раненных и погибших нет.

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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