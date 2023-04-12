Семья девушки, которая пострадала в жуткой аварии, устроенной пьяным майором Украинской военно-медицинской академии, пытается связаться с волонтером, которая собирала деньги на лечение.

В тот страшный вечер Александра Гуй получила самые тяжелые травмы - ампутация левой голени и повреждения правой ноги.

О том, что волонтер перестала выходить на связь рассказал журналистам и отец девушки, и сама Александра.

По их словам, волонтер собирала деньги на помощь и Александре, и двум другим пострадавшим курсанткам.

«Говорила, что собирала на протез для бега для меня и для Тани. Говорила, что государство нас не обеспечивает. Потом я поехала на лечение в Германию, там пришлось быть 14 месяцев», - цитирует Александру ТСН.

Все это время девушку лечили за счет немецкой программы для раненых военных.

«Знаю, что волонтер собрала более одного миллиона гривен, она присылала мне скриншоты. Когда возникла потребность в деньгах, когда было нужно 5 тыс. грн на перевод документов с немецкого на украинский, она сказала, чтобы я послала ей номер карты. Я отправила, а она мне сообщила, что ничего посылать мне не будет и перестала брать трубку», - рассказывает Александра.

Волонтер не выходит на связь уже больше года.

«Мы хотели написать заявление в полицию или СБУ. Но говорят, что она не последний человек в обществе. Честно сказать, я боюсь ... Мне очень обидно. Мне вновь нужна операция, которую в Украине не сделают. Сустав очень проблемный, поэтому минимальная стоимость сделки составляет 5 тыс. долларов», - рассказала девушка.

По словам Александры, однажды волонтер ей сказала, что деньги направлялись ее папе. Но, говорит Саша, это неправда.

"Деньги, которые отец сам собирал – он их все мне отдал. Какое она имеет право так говорить? Собрала больше миллиона и прикрывается".

С того страшного дня девушка перенесла 22 операции. Одну ногу удалось спасти, вторая – на протезе. Однако он натирает и Александру преследует постоянная боль. Ей снова нужна операция, однако денег нет.

Журналисты сообщают, что волонтер, которая собирала деньги для Александры и других пострадавших девушек, и на их сообщения ничего не ответила.

Напомним, трагедия произошла 25 августа 2020 года. Девушки, на которых наехал майор, стояли на крыльце, ожидая своей первой военной формы. В прокуратуре Киева подтвердили, что во время наезда мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Суд признал майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

Холодный проведет за решеткой шесть лет.

Сторона обвинения требовала для подсудимого максимального наказания – 8 лет тюрьмы.

Украинцев ошеломило такое решение суда.

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