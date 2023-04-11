Игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, молодые люди попытались выйти на лодке в залив. Там их атаковали.

Российский беспилотник атаковал лодку, в которой находились 20-летние парень и девушка. Более того, россияне сбросили на нее разрывную гранату. Это произошло в Бериславской общине Херсонской области. Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире "Мы-Украина" раскрыл детали и рассказал, в каком сейчас состоянии пострадавшие.

По его словам, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, молодые люди попытались выйти на лодке в залив. Их сразу же атаковал российский беспилотник.

Александр Толоконников рассказал, что в тяжело состоянии сейчас находится молодая девушка - у нее осколочные ранения живота. В то же самое время парень получил ранение ног. Мирные жители сначала попали в городскую больницу, а затем – в областную.

Спикер Херсонской ОВА добавил, что парень и девушка повели себя так, как будто они подростки, хотя им по 20 лет. Они не послушались предупреждения и вышли на воду.

"Не знаю, о чем можно было думать, когда они выходили на этой лодке. И там в тяжелом состоянии девушка с осколочными ранениями живота. Парень получил ранение ног. Сейчас 20-летние парень и девушка под наблюдением врачей. Врачи борются за их жизнь", - рассказал он.

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