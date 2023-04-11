В центре украинской столицы вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, пожар произошел на Крещатике.

«Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого», – сообщил Кличко.

По его словам, спасатели уже работают на месте.

Позже Кличко добавил: "Локализация пожара на площади 10 кв.м. на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого".

Тем временем в некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Так, тревога звучит на Сумщине и Черниговщине. Якобы зафиксирован пуск управляемой авиационной бомбы в направлении Черниговщины.

Для Киевской области угрозы пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что центр Киева затопило кипятком.

Также напомним о смертельном взрыве под Киевом. В результате возник мощный пожар, который уничтожил жилой дом.

К сожалению, не обошлось без жертв.

Кроме того, сообщалось о масштабном ДТП в Киевской области, с участием большого количества легковых автомобилей и автобусов.