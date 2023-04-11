По данным следствия, поздно вечером семья хмельничан – мать и дети в возрасте 4 и 9 лет – почувствовали себя плохо, пишет Politeka.net.

Предполагая, что это может быть из-за пищевого отравления или ротавирусной инфекции, ночью вызвали «скорую».

«На вызов приехала врач в составе бригады экстренной медицинской помощи. Она не в полной мере провела обследование, чтобы выявить потенциальные причины тошноты и рвоты у детей. В итоге установила больным неверный диагноз», – рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Когда скорая помощь приехала во второй раз, 4-летний мальчик уже не дышал, его старший брат скончался через два дня в реанимации.

Оказалось, что дети отравились угарным газом.

Трагедия произошла в октябре 2020 года. И вот стали известны новые подробности дела - при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры врачу станции экстренной медицинской помощи сообщено о подозрении по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Добавим, что в Хмельницкой области произошла еще одна «медицинская» трагедия

Жертвой стала 29-летняя хмельничанка Оксана Гладий, которая пошла в стоматологическую клинику удалять "зубы мудрости". После процедуры женщина впала в кому и скончалась.

По этому факту правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УКУ. Наступила ли смерть молодой женщины в результате ошибки врачей - будет устанавливать суд.

Еще одна трагедия, всколыхнувшая всю Украину, произошла в Ровно.

Там двухмесячная девочка скончалась после плановой операции в Ровенской областной больнице. По заключению экспертизы, смерть ребенка наступила в результате ожогов, полученных от обогревательного прибора.

"Двухмесячная Полинка вместе с мамой пошли на плановую операцию в Ровенскую областную детскую больницу (отделение нейрохирургии). Во время операции младенца положили на столик с подогревом и сожгли кожу. 45% обожженного тела... Ребенок сгорел", – рассказывала ровенская журналистка Оксана Кравец о трагедии.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 140 УК.

Также напомним о трагедии в Киевской области - погиб 6-летний мальчик.

Кроме того, сообщалось, что Десна вышла из берегов – дороги превращаются в реки.