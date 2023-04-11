Жертвами негодяя, которого трудно назвать человеком, стали две женщины и двое детей.

Житель Винницы лишил жизни свою мать, бывшую жену и двух своих детишек трех и семи лет.

Страшное преступление произошло 31 декабря 2018 года, но только теперь, похоже, в деле поставили точку, пишет Politeka.net.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины, прокуроры отстояли в Верховном Суде пожизненное заключение для жителя Винницы, убившего свою семью.

Постановление Винницкого апелляционного суда оставлено без изменений, а кассационную жалобу осужденного – без удовлетворения.

«Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что в декабре 2018 года он лишил жизни мать, бывшую жену и двух своих детей – 3-летнюю дочь и 7-летнего сына», - говорится в сообщении.

Потерпевшие проживали вместе в квартире осужденного в Виннице, а он – отдельно. При встречах, когда мужчина приходил к бывшей семье, возникали конфликты.

«Во время очередной ссоры осужденный начал душить бывшую жену, нанес ей множественные удары слесарским молотком. Аналогичные действия предпринял в отношении матери и малолетних детей.

Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, мужчина пытался сымитировать разбойное нападение: разбрасывал вещи и документы пострадавших по квартире, входную дверь оставил открытой», - рассказали в прокуратуре обстоятельства преступления, ошеломившего всю Украину.

Затем злоумышленник поехал на такси в другую часть города, где избавился от молотка. Орудие убийства он выбросил на помойку.

Когда вернулся в квартиру, увидел, что о его преступлении до сих пор никому не известно, поэтому самостоятельно вызвал «скорую», имитируя отчаяние и непонимание ситуации.

«На месте врачи констатировали смерть двух женщин и мальчика. Девочка умерла через несколько часов в медучреждении», - сообщили в прокуратуре.

Добавим, после убийства мужчина пытался притвориться психически больным, но экспертиза сочла его вменяемым. Защитники потерпевших тогда рассказывали, что мужчина не слишком раскаивается.

«По его поведению, отношение к гражданскому иску, который он совсем не признает, он считает, что он не причинил морального вреда. Смерть четырех человек – это совсем ничего. Он говорил, что раскаивается, но это раскаяние воображаемое, не искреннее», - цитировало ТСН адвоката.

Мотивом убийства по версии следствия стала другая семья Анатолия. У него была любовница и общий с ней ребенок.

Напомним, ранее сообщалось об убийстве в Закарпатье - там любимый женщины убил ее детей.

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