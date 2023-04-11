Густой слой пепла, словно сугробы, накрыли близлежащие населенные пункты. В Сети появились апокалиптические кадры происходящего, пишет Politeka.net.
Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, но, согласно расчетам вулканологов, высота пеплового облака составила 15–20 километров.
Кроме того, облако пепла распространилось уже на 500 километров.
В связи с извержением вулкана Шивелуч, власти Камчатки закрыли ряд школ и детских садов, а также перекрыли движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе. Жителей просят не покидать дома без надобности и пользоваться масками.
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Вулкану присвоили красный код опасности для авиации.
Местные сообщают, что на улицах потемнело.
«Должно светить солнце, но его нет», «Темно, как ночью» - говорят они.
Отметим, что неделей ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Повреждения были зафиксированы в ряде офисных центров, во многих домах были разрушены мебель и техника, в магазинах товар посыпался с полок, на стенах домов появились трещины.
Напомним, Украине грозит наводнение, которого не было уже много лет.
Напомним также о прорыве дамбы в Караматорске - жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.
Кроме того, Politeka.net писала о серьезной коммунальной аварии в Киеве – улицы затопило кипятком.