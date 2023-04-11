Густой слой пепла, словно сугробы, накрыли близлежащие населенные пункты. В Сети появились апокалиптические кадры происходящего, пишет Politeka.net.

Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, но, согласно расчетам вулканологов, высота пеплового облака составила 15–20 километров.

Кроме того, облако пепла распространилось уже на 500 километров.

В связи с извержением вулкана Шивелуч, власти Камчатки закрыли ряд школ и детских садов, а также перекрыли движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе. Жителей просят не покидать дома без надобности и пользоваться масками.

Толстый слой вулканического пепла на снегу от вулкана Шивелуч. Апокалиптичненько. pic.twitter.com/wGmo19LJQc — Пристальный взгляд (@Vzgljad) April 11, 2023

Вулкану присвоили красный код опасности для авиации.

Местные сообщают, что на улицах потемнело.

«Должно светить солнце, но его нет», «Темно, как ночью» - говорят они.

Отметим, что неделей ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Повреждения были зафиксированы в ряде офисных центров, во многих домах были разрушены мебель и техника, в магазинах товар посыпался с полок, на стенах домов появились трещины.

Напомним, Украине грозит наводнение, которого не было уже много лет.

Напомним также о прорыве дамбы в Караматорске - жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.

Кроме того, Politeka.net писала о серьезной коммунальной аварии в Киеве – улицы затопило кипятком.