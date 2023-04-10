Как сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, из плена удалось вернуть еще 100 украинских военнослужащих — 80 Защитников и 20 Защитниц.

В этот раз удалось вернуть домой 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных сил Украины и 11 терроборонцев. Среди освобожденных девять – офицеры, остальные – представители рядового и сержантского состава.

"Освобожденные Защитники и Защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС. Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Самому молодому из освобожденных Защитников 19 лет", — добавили в Координационном штабе.

Также сообщается, что Украина согласно нормам Женевских конвенций передала российской стороне еще пятеро тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену.

Кроме того, в священный месяц для всех мусульман Рамадан Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе оккупационных войск.

Напомним, оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Также сообщалось, что оккупанты применяют коварную тактику.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.