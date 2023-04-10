Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какая сейчас ситуация в Бахмуте, который держит оборону уже 253-й день.

"Оккупанты не смогли перерезать 0504 и взять под контроль Чайковского, по сути, городское продолжение артерии. В районе железки их вчерашние "реляции" оказались на деле рефлексиями. Оборона в городе продумана и грамотно используется. В доказательство контроля ситуации - визит командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского в Бахмут. В условиях оперативного или тактического окружения, такой визит был бы невозможен. То есть, ВСУ в Бахмуте владеют ситуацией, не смотря на её сложность", — пишет эксперт.

Он объяснил, что у ВСУ в Бахмуте нет количественного преимущества, что является преимуществом врага, но здесь решает качество.

"Не удивлюсь, если в ближайшие дни командование РОВ загонит в город очень не типичные для данного плацдарма подразделения и так будет. До Пасхи хотят взять. Но, если честно, Бахмут уже 4 раза срывал сроки россиянам. Взять до конца лета. Взять на день рождение военного преступника в розыске МУС путина. Взять до нового года. Взять до весны. Теперь взять на Пасху? А взяловка не отпадёт с такой интенсивностью и отрицательно результативностью?", — добавил Александр Коваленко.

Напомним, оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Также сообщалось, что оккупанты применяют коварную тактику.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.