Об этом предупреждают специалисты, комментируя ситуацию в Ровенской области, где реки выходят из берегов, затапливают огороды и поля.
Местные рассказывают, что воды в погребах по щиколотку.
«Утром 40 ведер воды, вечером 40 ведер воды, чтобы спасти картофель», - цитирует местных ТСН .
К большому количеству воды на Полесье весной привыкли, но такого как сейчас давно не видели. Местные пытаются уберечься от наводнения, но в ближайшее время затопить может около 5 тысяч хозяйств.
«Впервые за 10 лет мы имеем наводнение, настоящее наводнение», - рассказывают люди.
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Все из-за резкого таяния снега и обильных дождей - в марте выпало почти 62% осадков годовой нормы, объясняют специалисты.
По словам чиновников, существует угроза подтопления почти 77 населенных пунктов.
Десятки откачивающих воду насосных станций работают круглосуточно, сформировано 10 аварийных бригад. В регионе укрепляют плотины, избежать беды поможет и сухая погода, если будет солнечно.
Добавим, ранее стало известно, что вышедшая из берегов Десна превращает дороги в реки.
Так, в Черниговской области перекрыли одну из трасс из-за подтопления.
Речь идет об автомобильном сообщении на трассе Т2502 Новгород-Северский – Шостка в районе села Путивск.
Проезд по этому участку запрещен. Ближайший объезд через Короп.
Между тем, стало известно, что в Одессе и области 11 апреля ожидается ухудшение погоды. Порывы ветра 15-20 м/с. В Черном море усиливается минная опасность.
Людей просят не выходить без необходимости на улицу, ограничить поездки и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электросетей.
Напомним также о прорыве дамбы в Караматорске - жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.
Кроме того, Politeka.net писала о серьезной коммунальной аварии в Киеве – улицы затопило кипятком.