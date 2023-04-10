Мощное наводнение может угрожать почти восьми десяткам населенных пунктов.

Об этом предупреждают специалисты, комментируя ситуацию в Ровенской области, где реки выходят из берегов, затапливают огороды и поля.

Местные рассказывают, что воды в погребах по щиколотку.

«Утром 40 ведер воды, вечером 40 ведер воды, чтобы спасти картофель», - цитирует местных ТСН .

К большому количеству воды на Полесье весной привыкли, но такого как сейчас давно не видели. Местные пытаются уберечься от наводнения, но в ближайшее время затопить может около 5 тысяч хозяйств.

«Впервые за 10 лет мы имеем наводнение, настоящее наводнение», - рассказывают люди.

Все из-за резкого таяния снега и обильных дождей - в марте выпало почти 62% осадков годовой нормы, объясняют специалисты.

По словам чиновников, существует угроза подтопления почти 77 населенных пунктов.

Десятки откачивающих воду насосных станций работают круглосуточно, сформировано 10 аварийных бригад. В регионе укрепляют плотины, избежать беды поможет и сухая погода, если будет солнечно.

Добавим, ранее стало известно, что вышедшая из берегов Десна превращает дороги в реки.

Так, в Черниговской области перекрыли одну из трасс из-за подтопления.

Речь идет об автомобильном сообщении на трассе Т2502 Новгород-Северский – Шостка в районе села Путивск.

Проезд по этому участку запрещен. Ближайший объезд через Короп.

Между тем, стало известно, что в Одессе и области 11 апреля ожидается ухудшение погоды. Порывы ветра 15-20 м/с. В Черном море усиливается минная опасность.

Людей просят не выходить без необходимости на улицу, ограничить поездки и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электросетей.

Напомним также о прорыве дамбы в Караматорске - жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.

Кроме того, Politeka.net писала о серьезной коммунальной аварии в Киеве – улицы затопило кипятком.