Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал заявление главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина о том, что Украина готовит к контрнаступлению 200-400 тысяч военных.

"И вправду, 200 тыс или 400 тыс, мелочная оценка какая-то. Может и 600 тыс. Ну или миллион, почему нет? На первый взгляд, очередная "симоньянщина" от пригожина... или нет? В данном случае я не могу рассматривать заявление нытика евгения, который в своём нытье явно соревнуется с игорем гиркиным, как исключительную "симоньянщину". Ведь, например, в отличие от "юридического контроля над Бахмутом" в данном случае пригожин преследует определённую цель. Когда неподготовленный разум слышит цифру в 200 тыс или даже 400 тыс, то первое, что у него щёлкает - ОГО! 400 тыс, это, на минуточку, больше чем весь контингент РОВ в Украине!", — пишет эксперт.

По его словам, пригожин подготавливает россиян к тому, что у ВСУ есть количественное превосходство, которое просто задавит в контрнаступление меньшие силы российских оккупационных войск, и те вынуждены будут бежать.

"Иными словами, российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству РОВ. Разумеется, все эти россказни про 400 тыс это дичайший бред. Такую группу войск даже банально незаметно разместить невозможно, не говоря уже по переброске, транспортировке и обеспечении.

Но важно то, что россияне уже смирились с тем, что наше контрнаступление им не остановить. А потому, сейчас будут появляться вбросы о "многократно превосходящих" силах противника, легионах НАТО и звёздах смерти, дабы максимально оправдать деградацию уже даже не наступательных, а оборонных возможностей "второй" армии в мире", — добавил Александр Коваленко.

Напомним, оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Также сообщалось, что оккупанты применяют коварную тактику.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.