Украинские защитники уничтожили очень редкостную радиолокационную станцию оккупантов "Репешок". На вооружение она попала лишь в прошлом году и за год изготовлено таких 11 штук и считалось, что эта станция "неуязвимая".

Событие прокомментировал военный эксперт Роман Свитан, который считает этот удар началом наступления ВСУ.

"Это точно работа американской противорадиолокационной авиационной ракеты AGM-88 HARM. Стоит задача выжечь все системы зенитно-ракетные и контрбатарейные локаторы. Они все излучают радиоволны и естественно это цели для "Хармов".

Это начало нашего контрнаступления. В таком массированном объеме уничтожение средств радиоэлектронной борьбы и систем локации говорит о том, что мы готовимся к наступательным действиям. Такое происходит за месяц до основных движений сухопутных войск", - отметил Роман Свитан.

Отметим, что битва за Бахмут продолжается, однако оккупантам удалось продвинуться, и этому есть визуальное подтверждение.

Напомним, ранее также сообщалось о новой угрозе из россии.

Также сообщалось, что оккупанты установили рекорд по сдаче в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.