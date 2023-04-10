29-летний украинский воин уверял, что ничего не помнит о событиях той трагической ночи.

Убийство двух украинских защитников всколыхнуло Херсонскую область. Более того, жизни их лишил 29-летний побратим, с которым они вместе несли службу.

Центральный районный суд города Николаева сообщил детали вопиющего преступления.

Следствием было установлено, что трагедия случилась в ночь на 6 апреля. В одном из населенных пунктов Херсонщины несли службу украинские военные. 29-летний воин, который там находился, употребил наркотики и взял ружье. После чего он расстрелял двух своих побратимов. Он попытался скрыть следы своего преступления и поджег дом, в котором убил украинских защитников.

Во время суда подозреваемый уверял, что ничего не помнит о событиях той ночи. Прокурор просил судью отправить 29-летнего военного под стражу без возможности внесения залога. Суд удовлетворил это решение.

В сети украинцы эмоционально отреагировали на трагедию. Многие отмечали, что преждк чем кого-то мобилизировать, нужно его проверить хоть 100 раз, чтобы таких случаев не было:

"Вот что бывает, когда мобилизуют всех подряд", "Ужас", "В войсках таких наркоманов море, одно хорошо война их хоть выпиливает немного", "Моего соседа который целый год был в запоях забрали и уже не фронте".

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

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