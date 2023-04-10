Страшное сообщение появилось на странице спортсмена в Facebook, пишет Politeka.net.

Денека погиб в бою за Бахмут. Похоронили Героя на аллее Героев на Берковецком клабище в Киеве.

Константин Денека был фанатом спортивного движения и активного образа жизни, был членом команды "Leader Citron Team". Многократный победитель многих соревнований разного уровня в категории Masters.

"Проклятая война забирает лучших. Но среди нас будут жить его дети – сыну Кости сейчас 13 лет, дочери Елизавете 3 года… Мои соболезнования побратимам и родственникам", – написала подруга бойца в эпитафии.

Друзья, родные и обычные украинцы ошеломлены гибелью Константина.

«Знаю Костю с 1999 года. Более Честного и Правильного Человека (с большой буквы) я не встречал. Просто нет слов...»,

«Вечная и светлая память Герой Украины! Царство Небесное. Соболезнование родным и близким. Низкий поклон. Пусть будет земля пухом»,

«Светлый человек, светлая слава, безграничная потеря. Слава Героям!»,

«Честь. Боль. Вечная память», «Покойся с миром друг..»,

«Костя, как так…. я о тебе только вчера вспоминал…. Герою Слава! Благодарю тебя за службу! И за то, что был образцом для других!»,

«Двадцать пять лет как друзья. Вечная память, Титан».

Напомним, ранее стало известно о гибели на войне чемпиона Украины и мира.

Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.