Страшное сообщение появилось на странице спортсмена в Facebook, пишет Politeka.net.
Денека погиб в бою за Бахмут. Похоронили Героя на аллее Героев на Берковецком клабище в Киеве.
Константин Денека был фанатом спортивного движения и активного образа жизни, был членом команды "Leader Citron Team". Многократный победитель многих соревнований разного уровня в категории Masters.
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"Проклятая война забирает лучших. Но среди нас будут жить его дети – сыну Кости сейчас 13 лет, дочери Елизавете 3 года… Мои соболезнования побратимам и родственникам", – написала подруга бойца в эпитафии.
Друзья, родные и обычные украинцы ошеломлены гибелью Константина.
«Знаю Костю с 1999 года. Более Честного и Правильного Человека (с большой буквы) я не встречал. Просто нет слов...»,
«Вечная и светлая память Герой Украины! Царство Небесное. Соболезнование родным и близким. Низкий поклон. Пусть будет земля пухом»,
«Светлый человек, светлая слава, безграничная потеря. Слава Героям!»,
«Честь. Боль. Вечная память», «Покойся с миром друг..»,
«Костя, как так…. я о тебе только вчера вспоминал…. Герою Слава! Благодарю тебя за службу! И за то, что был образцом для других!»,
«Двадцать пять лет как друзья. Вечная память, Титан».
Напомним, ранее стало известно о гибели на войне чемпиона Украины и мира.
Также сообщалось о гибели известного танцора и чемпиона Украины.
В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.