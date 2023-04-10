Они атакуют административные и культурные объекты, разрушают предприятия и частные дома. Анна Калюжная, находясь на передовой, свидетельствовала о том, как эти преступления влияют на жизнь украинцев в городах (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Эти действия, являющиеся военными преступлениями рф, наносят серьезный ущерб Украине. В этот речь зашла о городах, таких как Константиновка и Купянск, а также о том, как они стали свидетелями кассетного обстрела.

«Пожарные приехали тушить все после обстрела кассетными боеприпасами, а взрывы на фоне продолжаются» - сообщает Калюжная.

Также россияне продолжают обстреливать мирных горожан и административные объекты. Известно, что ночью обстреляли и административное здание в Купянске, не было никого. Был один охранник, и благодаря тому, что он находился не в эпицентре взрыва, он выжил.

«Обстрел таких зданий русскими военными проводится с целью выявить украинских военных. Это непосредственное нападение на культурные, религиозные, медицинские и образовательные заведения, которые также не используются для хранения военной техники. Это запрещено международным правом» - сообщает руководитель департамента документирования военных преступлений Сергей Мовчан.

Руководитель Купянской ВГА также сообщил, что на данный момент обстрелы участились именно по жилым районам:

«Людей осталось не так много в городе, из 55 тысяч купянской громады – 12 тысяч остаются. Для себя заметили, что обстрелы несут очень хаотичный характер. На прошлой неделе у нас погибло двое человек. Людей потеряли просто потому, что они были на улице. Сейчас обстрелы никак предсказать невозможно, просим поэтому людей по максимуму выезжать. Особенно с детьми».

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

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