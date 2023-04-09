На трассе Днепро-Павлоград Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой погибли двое военных 25 и 26 лет.

Об этом сообщают СМИ Днепропетровщины .

Сообщается, что один из них управлял транспортным средством марки BMW и, не справившись с управлением, врезался в отбойник. После этого машина на всей скорости съехала в кювет.

Сильный удар нанес мгновенную гибель водителя и находившегося рядом с ним пассажира. На место прибыли сотрудники Нацполиции и бригада скорой помощи.

Правоохранители выясняют, что повлекло за собой трагическое ДТП. Возбуждено уголовное производство.

Напомним, в селе Липовец Киевской области во время толкотни возле храма оборвалась жизнь мужчины.

Умершим оказался мужчина 1961 года рождения. Это был один из тех, кто находился возле храма на стороне ВТО во время конфликта. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

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