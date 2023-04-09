Как сообщает Politeka, об этом в своем телеграмм канале написал военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец.

«Чем больше "одноуровневых юнитов" попадает под оперативное управление тех или иных командных структур, тем скорее падает качество этого самого оперативного управления... Причем, эта тенденция касается как нашего командования, так и командования противника.

Но есть одно "но"... ВСУ спасает их способность к быстрой "самоорганизации". Украинские "юниты" гораздо быстрее и эффективнее договариваются друг с другом о взаимодействии и согласованности в совместных действиях "по горизонтали", чем это делают россияне... Причем, ВСУ делают это практически на всех уровнях командной структуры войска», - пишет Машовец.

От отметил, что "сетецентрическая война", по крайней мере, на организационном уровне, уже стала для ВСУ повседневной обыденностью.

«Мне даже "страшно" представить, если все это наполнить соответствующим техническим ресурсом, "легализовать" и сделать одним из основных принципов управления войсками… ВСУ тогда превратятся в смертоносное сетевое войско, способное концентрироваться\рассредоточиваться с заранее заданными параметрами и степенью... Причем, при необходимости, делать это почти мгновенно, вне "законов современного оперативного искусства", исключительно в соответствии со своими, малопонятными для противника потребностями», - пишет Машовец.

От отмечает, что украинское военное командование уже использует эти принципы на практике.

«По моему мнению, нынешняя война хотя и выглядит иногда извне, как Первая мировая, но, по сути, является прологом к рождению совершенно нового типа войн. Это своеобразная нано-война, когда вооруженная сила может распадаться и собираться в режиме "онлайн" по четкому, актуальному для себя алгоритму, стратегическому (оперативному) параметру, а главное - по собственному желанию и потребности», - пишет эксперт.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, что будет в случае распада россии.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, почему общество отвернулось от Трампа.