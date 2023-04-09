В Берлине украинских беженцев начали выселять из гостиниц и хостелов.

Об этом стало известно из сообщения Tagesspiegel .

Как отмечается, в Берлин с апреля прибывают тысячи туристов, бронирующих комнаты в гостиницах и хостелах. Поэтому из-за этого беженцы вынуждены освобождать места.

Многие украинцы переехали в помещение бывшего аэропорта Тегель, в терминалах и палатках которого установили кровати. В общей сложности центр рассчитан на прием 4800 беженцев.

Каждый день в немецкую столицу прибывают 70 беженцев, более 2000 человек ежемесячно. Новоприбывшие беженцы, которые должны подавать заявление на получение убежища, переезжают в коллективное жилье, например, на территории бывшего аэропорта Темпельхоф.

Местные власти утверждают, что не смогут открыть больше постоянных объектов до конца весны.

В конце марта завершились контракты с 6 хостелами в Берлине, откуда пришлось уехать 650 беженцам. Кто-то самостоятельно куда-то переехал, некоторых переселили в другое жилье, но 480 людям пришлось переехать в Тегель.

Сейчас в гостиницах и хостелах находятся 962 беженца, в том числе 722 украинца. Там власти нашли разные варианты продления контрактов. В некоторых случаях размещение определенных категорий беженцев возможно до конца года.

Самой большой проблемой стало переселение беженцев на колясках. Как, например, в модульных домах, куда им приходится переезжать, отсутствуют приспособленные санузлы. В аэропорту Тегель в терминале С есть безбарьерные туалеты и душевые, медицинские кровати, дежурят врачи. С января в аэропорту Тегель в специальном уходе нуждались 24 беженца.

Кроме того, в отелях называют другие сложные случаи, требующие особого внимания при переселении – люди с онкологией, диализом, с травмами. Самая большая проблема – поселить таких людей в приспособленном жилье вместе с их семьями.

Напомним, в ПФУ сообщили, что финансирование пенсий, жилищных субсидий и льгот в марте этого года завершено.

Как Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.