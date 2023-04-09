Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какая сейчас ситуация в разрушенной Марьинке, которая держит оборону с марта 2022.

"Некое тело, по прозвищу военкор "Среда" сообщил о том, что, внимание "вс рф" заняли территорию Марьинского шиномонтажного завода. Звучит, конечно же, эпично, словно они захватили некую необъятную промзону. Хотя, многие видели кадры Марьинки и знают, что её нет... Да, это наиболее правильная характеристика. Марьинки уже давно попросту нет. Это выезженная земля. И если кому интересно, но слишком обременительно заглянуть в Google Maps, то именно так сейчас выглядит Марьинский шиномонтажный завод. Хотя, опять-таки, правильнее - не выглядит", — пишет эксперт.

По его словам, следует обратить внимание не столько на полное отсутствие завода, а на проспект Дружбы.

"Дело в том, что эта, с позволения сказать, улица, долгое время была линией боестолкновения и по ней проходило основное разграничение между частью Марьинки, контролируемой ВСУ, и оккупантами. При этом, регулярные штурмы и вылазки со стороны РОВ завершались для них потерями и скулежом в радиоэфире. То есть, в данном случае, чтобы привлечь внимание к Марьинке, которую до сих пор не могут захватить 1 АК и 2 АК, решили жиденько набросать "перемогу"? Да", — подчеркнул Александр Коваленко.

Эксперт также добавил, что накануне этого наброса от "военкора" "Среды" в районе Победы, что по трассе 0532, ВСУ разгромили оккупантов, поэтому россияне и пытаются это как-то компенсировать.

Марьинка остаётся в Донецкой области третьим населённым пунктом по интенсивности боевых действий, несмотря на то, что она практически полностью уничтожена.

"Не так давно денис пушилин запрашивал у РОВ технику, которой не хватает его бабуинам, но получил отказ - своим не хватает. С другой стороны, он выбил немного десантуры и БАРСов. Десантура и БАРСы на простреливаемой скатерти Марьинки - самое оно.😈", — шутит военный обозреватель.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.