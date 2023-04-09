В Бахмуте погиб боец 93 ОМБр Холодный Яр, житель Кривого Рога Константин Скиба.
О гибели любимого его жена Татьяна сообщила на своей странице в Фейсбуке
«Я не верю, что должна это писать. Но ты теперь навсегда останешься моим ангелом. Я не знаю, как дальше жить без тебя… Но я обещаю перед лицом Господа и нашими друзьями, что буду жить так, чтобы ты гордился нами. И дочек воспитаю так, как мы с тобой всегда говорили.
Ты моя любовь, первая и последняя. Спасибо тебе, мой самый дорогой за твою любовь ко мне и нашим дочерям. Ты всегда был для меня идеальным. Мудрый, сильный, добрый, спокойный, остроумный, любящий!», — написала она.
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Константин Скиба жил и работал в Кривом Роге. 24 декабря 2022 года ему исполнилось 36 лет. В мирной жизни мужчина вел активную жизнь, помогая другим горожанам. Константин был частью семьи культурно-общественного центра ШELTER+.
Мужчине было 36 лет, у него остались жена и две дочери.
Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут, россиянам удалось продвинуться.
Также сообщалось, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения в Бахмуте - кадры и пдробности.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по жилым кварталам - дома превратились в факелы.