Боец батальона "Свобода" НГУ Ярослав Лысенко в эфире программы в "КТО с Мирошниченко?" заявил, что это будет плохо, если оккупанты просто отойдут с малыми потерями, потому что для них и 300 тысяч потерять — это практически ничего, тогда они просто начнут собирать новый кулак, чтобы снова ударить, ведь россияне никогда не откажутся от Украины.

"Я думаю, они уже подготовили План Б. Это объявление их победы. Для своего общества, конечно. Человек, имеющий язык, все может извратить на любой манер. Любая задача выполнится. Нет, это для вас нелогично, для российского общества это будет логично", - убежден военнослужащий.

В качестве примера он привел такие "победы" россиян: они якобы за 3-4 суток дошли до Киева, но заявили, что не брали его, потому что было бы очень много жертв, также россияне гордятся тем, что "уничтожили" нашу экономику, забрав Азов и Черное море.

"Я дальше не буду рассказывать, потому что это какая-то предательская у меня речь сейчас получается. Если есть желание, можно извратить все факты. А так как они их извращают с самого начала, для них это будет так", — подчеркнул Ярослав Лысенко.

Боец также добавил, что россияне уже начали задумываться, смогут ли они эффективно оборонять Московский округ, не рванут ли украинцы на Ростов, Курск, Таганрог и другие города.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

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