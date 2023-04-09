Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что перед командованием российский оккупационных войск поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом до Пасхи, то есть - до 16 апреля.

"Очередной временной лимит, который не вытягивают "вагнера", как и в целом не вытягивают бои в городе. Поэтому принято решение - вопрос будет закрывать десантура. В городе начинают превалировать подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а так же появляются залётные из 98-й ВДД, которые размещались неделю назад намного севернее, ближе к Кременной, но их частично стянули сюда. Ну или, традиционно, "заблудились".

Конечно, пригожина такая расстановка не радует, но он будет традиционно вещать о том, что в Бахмуте всё "решают" именно "вагнера". Хотя, по правде говоря, они уже практически ничего не решают с конца декабря 2022, когда продавец хот-догов не выполнили обещанного - не подарил путину Бахмут на НГ", — пишет эксперт.

По словам Александра Коваленко, ожесточённые бои за ул.Чайковского обусловлены тем, что это фактически городское продолжение артерии 0504.

"Сюда и на "железку" РОВ не жалеют бросать всё, что у них есть, а особо не жалеют первыми рядами посылать "вагнерят", за которым уже и продвигается десантура. Но и тут не всё гладко. Первые ряды напарываются на позиции ВСУ, втягиваются в городские бои, а вторая линия оказывается под артиллерийским и миномётным огнём. За последние двое суток интенсивность огневого воздействия с нашей стороны возросла. Учитывая пристреленность локаций возросла и эффективность аннигиляции", — подчеркнул военный обозреватель.

Эксперт также отметил один важный момент. Оборона Бахмута выстроена так, что сейчас у РОВ нет физической возможности реализовать взятие города в оперативное или тактическое окружение.

"Имея огневой контроль над артериями 0506 и 0504, они не имеют над ними физического контроля. Несмотря на очень сложную ситуацию, оборонные действия города продолжаются под контролем ВСУ и это главное. Именно ВСУ навязывают темп превосходящему противнику, для которого главное - не просрать очередные поставленные сроки", — добавил Коваленко.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

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