Управляемые авиабомбы – это новая угроза от россии. Армия рф применяет их по всей линии фронта. Россияне сбрасывают 500 килограммовые бомбы вдали от линии фронта, что затрудняет сбивание воздушных целей.

Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Есть новая угроза, на которую реагировать мягко говоря сложно, потому что противник использует эти управляемые бомбы дистанционно и пока безнаказанно. Нужно понимать, что самолеты наносят удары из дистанции 50+ километров из-за линии боевого соприкосновения – или с государственной границы или с моря. Таким образом их пока что нечем доставать, именно самолеты. Да, можно пробовать сбивать, но вы понимаете, сколько нужно средств для того, чтобы их уничтожать", - рассказал Игнат.

Также спикер отметил, что на днях в медиапространстве россии появилась информация о том, что Шойгу проверял завод, где производят полуторатонные бомбы. По словам Юрия Игната, это показывают специально и обозначат в своих сюжет 2023 год.

"Очевидно, что их тоже, наверное, будут оснащать крыльями и GPS-навигацией. А что такое полторы тонны? Это уже в трое большая мощность применения этих авиабомб. Еще раз подчеркиваю, нам нужны средства, которые смогут противостоять им. Это системы PATRIOT, SAMP-T, а лучше всего – это нормальные современные самолеты, я имею в виду именно F-16", - добавил спикер Воздушных сил Украины.

Напомним, "Все они привязаны к одному событию": на Западе сделали ставку, доколе путин будут затягивать войну.

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