В ночь на воскресенье, 9 апреля, российские террористы снова атаковали ракетами Запорожье и убили людей.

Как сообщили в ГСЧС области, в результате обстрела произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 кв. м. Также взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях.

Уже подтверждена гибель двух человек — 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, ее передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь семьи была в гостях, поэтому не пострадала.

Подробности трагедии рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Твари разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. К настоящему времени известно, что, к большому сожалению, погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи", - написал Куртев.

В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы были завершены. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.

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