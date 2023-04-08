Варваре Плохих было 9 лет. Она погибла в Мариуполе 14 марта 2022 года рядом с мамой Татьяной и бабушкой Жанной.

Об этом пишет Мемориал.ua.

В Мариуполе семья пряталась в частном доме в Центральном районе. 14 марта начались массированные обстрелы. Один из снарядов попал в дом. Вспыхнула крыша. Супруги Илья и Татьяна вместе с дочками Варварой и Кариной и их бабушкой Жанной схватили вещи и выбежали на улицу.

Хотели добраться до ближайшего хранилища. Но дети выбежали без обуви, поэтому Илья помчался за ним домой. В это время услышал звук самолета. Крикнул «Ложись!» и забежал в дом. Далее – авиаудар. Человек схватил обувь и побежал обратно в семью. Начал звать жену, детей. Ответила старшая дочь Карина.

Илья схватил Варю на руки и вместе с Кариной и трехлетней племянницей побежал в убежище. Там были медики. Но ранения Варвары были слишком сложны. Девочку сначала повезли в больницу «скорой» помощи, а оттуда – в больницу №3. Впрочем, там не было нейрохирурга. Оперировать – некому. Через два часа Варвара скончалась.



Тело Варе отцу не отдали. Неизвестные похоронили ее в мае. Дедушка в августе нашел могилу внучки, девочка похоронена на Старокрымском кладбище.

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