"Слив" информации о вероятном контрнаступлении ВСУ в New York Times скорее сыграл в пользу Украины.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире радио НВ.

"До того, как Минобороны попросило не дескутировать и не обсуждать в публичной сфере вопросы контрнаступления, мы его обсуждали постоянно. Они были очень активны месяц назад.

Та появившаяся в соцсетях информация существовала и раньше в открытых источниках можно было посчитать, сколько танков, БМП, БТР нам передадут партнеры. На каких направлениях можно будет начать контрнаступление, сколько бригад может быть сформировано из этого вооружения?

Появившиеся в соцсетях цифры мы видели не вчера и не позавчера, а с начала марта. И их распространяли русские пропагандисты. И эта информация не очень секретная. Единственное, можем ли доверять российским источникам?

Теперь эта информация появилась со ссылкой на NYT, но, на мой взгляд, эта информация скорее сыграла нам на плюс. Поскольку после того, как она появилась, была видна паника, прежде всего, среди россиян. По большому счету оно информационно сыграло в нашу пользу. Поэтому их ожидания очень отрицательные и истерические", - говорит Денис Попович.

Напомним, Украину предупредили о новой атаке ракетами, которые украинские ПВО не могут сбить.

Также сообщалось о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.

Кроме того, озвучен сценарий переломного момента в войне.