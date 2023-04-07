Украине выделили очередной пакет военной помощи на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, в том числе техника и оружие, которые помогут ВСУ на фронте.

За год войны союзники Украины передали для ВСУ многие типы оружия. С каждым новым пакетом помощи бойцам на фронт идет все более современная военная техника.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире канала "Caliber Az" рассказал, что Украина получит оружие, которое даст мощный эффект на поле боя.

По словам эксперта, по последнему пакету помощи от США, а также отдельному пакету от Европы, видно, что обеспечение украинской армии идет по трем направлениям. Сейчас Украине передают то, что станет незамениным на поле боя и там ситуация кардинально изменится.

"Первое направление - Украине увеличивают поставки артилеристких систем, ракетных также, и боеприпасов к ним. Вторая линия помощи - ВСУ дают противодронные средства. Даже в последнем пакете США, там очень много пушечных и зенитных систем именно для борьбы с дронами на поле боя. И это даст положительный эффект. А третье направление - это топливо-заправщики и военные автомобили", - уверяет Агиль Рустамзаде.

Кроме того Агиль Рустамзаде отметил, что в россии наблюдается голод с боеприпасами и недостача снарядов. Об этом сами российские солдаты постоянно трубят на камеру. Только поставки 100 тысяч снарядов из какой-либо страны могут увеличить возможность армии рф. Но ни Иран, ни Северная Корея - не потянут изготовления такого колличества снарядов каждый месяц.

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