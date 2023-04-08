При всех проблемах, какие есть у армии рф, они все еще наступают и даже готовятся атаковать новый населенный пункт.

Сейчас Кремлю очень нужна пауза на фронте. Потому все чаще оттуда начали звучать призывы о новых переговорах. Мало того, что у российской армии из-за потерь начался дефицит солдат, так еще и боеприпасов приходится использовать все меньше. При этом они не оставляют попыток наступать, а после боев в Бахмуте и Авдеевке, хотят начать атаку на новый город.

Об этом рассказал в интервью для "24 Канала" военный ВСУ и общественный активист Евгений Карась.

Он отметил, что часть войск россия готовит совсем некачественно, а часть все же пытается подготовить хорошо для новых атак по позициям ВСУ. В месяц к ним прибывает на фронт приблизительно 30-40 тысяч новых вояк, а выбывает аж 70 тысяч. Это если считать погибших и раненных. То есть каждый месяц у них дефицит военных, которых неким перекрывать. Такая же проблема и с техникой.

При всех этих проблемах, россияне все еще наступают и даже готовятся атаковать новый населенный пункт на Донбассе.

"Это главная причина, почему они так спешили в январе взять Угледар, Авдеевку, Бахмут и хотели пойти на Лиман, но не пошли. Я вам больше скажу, они все еще хотят пойти на Лиман. Они что-то планируют, даже понтоны притащили и технику. То есть строят понтоны и попрут, потому что по логистике у них там близкое расстояние к рф", - отметил Евгений Карась.

Евгений Карась также добавил, что в то время, когда у россии падает качество техники, у нас оно возрастает. Они тащат со складов старье, а нам союзники передают все новые образцы. И это позволяет сделать успешное контрнаступления.

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