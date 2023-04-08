В Верховной Раде выступили с циничным предложением, да еще и законопроект разработали.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который поражает своим цинизмом после года войны с российской федерацией, чьи солдаты напали на Украину 24 февраля 2022 года. Так, в сферу обслуживания хотят вернуть российский язык еще и объясняют это якобы дискриминацией по национальному признаку. Об этом говорится в законопроекте №9178.

В статье 10 Конституции Украины отмечено, что государственным языком в Украине является украинский. Вместе с тем статья предусматривает "свободное развитие, использование и защиту российского, других языков национальных меньшинств Украины".

Потому инициатор законопроекта посылается именно на эту статью Конституции и считает, что для нацменьшин нужно вернуть российский язык в сферу обслуживания. Автор заявил, что украинцам стоит беспокоиться о других языках, а также культурах чужих народов, которые существуют на территории Украины.

В объяснительной записке говорится: "Пропагандируя украинский язык как важный элемент сплоченности украинского общества, важно также заботиться и об избежании дискриминации по языкам коренных народов и национальных меньшинств".

Инициатор предлагает сохранить обязательность обслуживания на украинском языке в субъектах хозяйствования государственной и коммунальной собственности, а в частном секторе - на том языке, который удобен клиенту.

А на входе в помещения, предлагают размещать таблички или наклейки с перечнем языков, которыми вы можете получить услуги. Неужели русский язык вернут? Пока неизвестно, стоит ожидать, как за этот законопроект проголосуют нардепы.

Напомним, в Раде задумались о новом суровом наказании для украинцев.

Как Politeka сообщала, в Украине могут ввести уголовную ответственность за правонарушения в сфере установления цен и тарифов на социально значимые товары.

Также Politeka писала, за что снова придется платить украинцам.