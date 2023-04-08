Украинцы после вторжения россии мечтают, чтобы Красная площадь в Москве сгорела до тла, как горят города после обстрелов российской армии. Жителям Украины предложили встряхнуть россиян на 9 мая.

Так, в эфире телемарафона производитель БПЛА "Довбуш" Андрей Яценко рассказал, что украинцы могут получить денежный приз, если им удастся 9 мая направить туда беспилотник с патриотической символикой.

"Я решил установить премию для украинского производителя. Я считаю, что эта сумма должна быть потрачена тем или иным предпринимателем на усовершенствование своего самолета. Премия составляет 20 миллионов гривен", – заявил Андрей Яценко.

При этом есть некое условие – дрон должен сделать приземление 9 мая на Красной площади. Кроме того, беспилотник должен быть с украинскими лозунгами: Слава Украине, Героям Слава. Это нужно для того, чтобы было понятно, кто из производителей долетел, а кто нет.

По словам производителя БПЛА Довбуш, его дрон также будет участвовать – вне конкурса.

В комментариях украинцы обрадовались такому предложению и выразили желание взять участие:

"Может им с десяток стрижей модифицированных приземлитм?", "Во время их парада на дыню пукина", "Я уже хочу на это посмотреть", "Было бы хорошо угатить в этот день по красной площади", "Все возможно! Наши и не такое могут...", "Если БПЛА будет со статуэткой из 1 кг. тротила, можно вдвое повысить награду", "Вот будет нежданчик для деда из кремля".

Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.

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