В результате аварии срочно прекращена подача не только горячей воды.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, авария произошла на сети ТЭЦ.

«Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче тепла, горячего водоснабжения. Прошу относиться с пониманием, поскольку работа аварийно внепланово останавливается на ремонте», - сообщил Бондаренко.

О сроках ликвидации аварии пока не сообщается.

Между тем, «Укрэнерго» сообщает, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей.

Но из-за неблагоприятной погоды повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области.

«Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена», - сообщили в «Укрэнерго», призвав украинцев бережно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток.

Восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, продолжаются.

Напомним, украинцы массово получают платежи за газ с долгами.

Также сообщалось, что "Нефтегаз" предупредил украинцев об изменениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.