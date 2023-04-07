Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
По его словам, авария произошла на сети ТЭЦ.
«Поэтому сейчас фактически останавливается работа по подаче тепла, горячего водоснабжения. Прошу относиться с пониманием, поскольку работа аварийно внепланово останавливается на ремонте», - сообщил Бондаренко.
О сроках ликвидации аварии пока не сообщается.
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Между тем, «Укрэнерго» сообщает, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей.
Но из-за неблагоприятной погоды повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области.
«Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена», - сообщили в «Укрэнерго», призвав украинцев бережно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток.
Восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, продолжаются.
Напомним, украинцы массово получают платежи за газ с долгами.
Также сообщалось, что "Нефтегаз" предупредил украинцев об изменениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.