Украинские защитники возвращаются из фронта и иногда сталкиваются с агрессивным отношением к себе со стороны других людей. Очередной конфликт вспыхнул в Черновцах между местным жителем и военным Романом Ставчанским. Он впервые за последний год вернулся с горячих точек.

Брат бойца ВСУ Александр Ставчанский решил рассказать в Facebook, что произошло и поделился подробностями конфликта.

Так, конфликт между местным жителем и военным вспыхнул на парковке. Мужчину разозлило, что боец занял его парковочное место. За это он начал размахивать кулаками и ударил военного в лицо. После этого он выкрикнул ему обидное: "Вы заеб*ли, военные". Брат пострадавшего опубликовал фото автомобиля обидчика и попросил помочь в поисках владельца. Ему помогли и отправили страницу виновника в сети.

Пострадавший в комментарии molbuk.ua рассказал, что никакого конфликта не было, потому он не ожидал, что все обернется ударом по его лицу. Военный рассказал, что припарковался у одного из домов на улице Героев Крут. Из-за снега машину заносило, поэтому он попросил подъехавшего следом водителя автомобиля КИА подождать.

"Вслед услышал, что это его место. Я ответил, как это за год, что я служил, можно было место купить для парковки? После этого мужчина просто подошел ко мне и кулаком ударил в нос, оскорбил. Потом сел в машину и уехал. У меня нет слов. За что мы там стоим? После этого инцидента вызвал полицию. Сказали, что это мелкое хулиганство и что ему грозит штраф. Но я этого так оставлять не хочу. Завтра пойду на медицинскую экспертизу. Нос после удара болит, отек", – рассказал Роман.

Он добавил, что ему уже известно, кто этот мужчина. Оказалось, что тот уже не первый раз оскорбляет украинских защитников.

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