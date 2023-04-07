В результате новых циничных атак со стороны оккупантов ранения получили гражданские граждане, а их дома превратились в руины.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, армия захватчиков обстреляла Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, БПЛА и авиации.

Оккупанты били по мирным общинам Бериславского и Херсонского районов.

В селе Змиевка беспилотник сбросил гранатометный выстрел на мирных жителей. Как следствие, ранены по меньшей мере шесть человек, которые находились на улице.

У пострадавших огнестрельные ранения и переломы, у 32-летнего мужчины травматическая ампутация пальцев ступни.

Кроме того, российские войска совершили авиаудары управляемыми бомбами по городу Берислав и пгт Козацкое.

Таким образом, россияне пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры.

На местах попаданий образовались огромные воронки.

Также российские военные сбросили на Казацкое взрывчатку с беспилотника. Тяжелые травмы получил 47-летний местный житель.

В областном центре повреждены снарядами квартиры в многоэтажных и частных домах в микрорайоне Корабел, центральной части Херсона и пригородах.

Кроме того, стало известно, что в больницу пгт Большая Александровка доставили 22-летнего мужчину с минно-взрывной травмой лица.

Предварительно установлено, что в поле близ пгт Архангельское мужчина самостоятельно пытался очистить землю от мин-лепестков, которые собирал лопатой. Одна из мин взорвалась.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут – оккупанты продвинулись.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым кварталам - дома превратились в факелы.

Кроме того, Politeka.net писала, почему оккупанты все чаще атакуют авиабомбами.