Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, армия захватчиков обстреляла Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, БПЛА и авиации.
Оккупанты били по мирным общинам Бериславского и Херсонского районов.
В селе Змиевка беспилотник сбросил гранатометный выстрел на мирных жителей. Как следствие, ранены по меньшей мере шесть человек, которые находились на улице.
У пострадавших огнестрельные ранения и переломы, у 32-летнего мужчины травматическая ампутация пальцев ступни.
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Кроме того, российские войска совершили авиаудары управляемыми бомбами по городу Берислав и пгт Козацкое.
Таким образом, россияне пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры.
На местах попаданий образовались огромные воронки.
Также российские военные сбросили на Казацкое взрывчатку с беспилотника. Тяжелые травмы получил 47-летний местный житель.
В областном центре повреждены снарядами квартиры в многоэтажных и частных домах в микрорайоне Корабел, центральной части Херсона и пригородах.
Кроме того, стало известно, что в больницу пгт Большая Александровка доставили 22-летнего мужчину с минно-взрывной травмой лица.
Предварительно установлено, что в поле близ пгт Архангельское мужчина самостоятельно пытался очистить землю от мин-лепестков, которые собирал лопатой. Одна из мин взорвалась.
Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут – оккупанты продвинулись.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым кварталам - дома превратились в факелы.
Кроме того, Politeka.net писала, почему оккупанты все чаще атакуют авиабомбами.