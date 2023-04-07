Волонтеры с первых дней войны возят гуманитарную помощь в прифронтовые населенные пункты. Кроме того, они рискуют собственной жизнью и эвакуируют людей. Волонтер Ольга Зайцева рассказала, что часто отношение к ним, просто поражает своим цинизмом. Более того, многие не спешат уезжать, ведь ждут рф. Об этом передает "Радио Свобода".
Она рассказала, что некоторые не хотят ехать, потому что у них истерика и люди просто боятся бросать свой дом. Многие уже привыкли к постоянным обстрелам. Волонтерам трудно попасть сейчас в Бахмут, но переодически им это удается. Там до сих пор находятся местные жители, которые прячут своих детей, когда видят волонтеров.
Ольга Зайцева также вспомнила историю, когда волонтеры пытались эвакуировать женщину с ребенком из Приволья в Бахмутском районе. Мать женщины из Днепра и попросила эвакуировать свою дочь с годовалым внуком. Волонтеры согласились и приехали туда, но им не удалось вывезти их.
"Мы приехали, дедушка открыл дверь, сказал: "Да, я знаю о принудительной эвакуации.. Завтра приезжайте...". Мы приехали на следующий день, а он: "Так они уже уехали, никого нет". Я звоню бабушке в Днепр, она говорит: "Оля, такого не может быть, там до сих пор сидит дочь с маленьким ребенком". Дедушка просто нас обманул", – вспоминает волонтер.
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Также волонтер рассказала, как люди от них убегают после того, как слышат украинский язык. Более того, многие из них просто глядя в лицо, заявляют, что ждут российскую федерацию.
Например, в Забахмутке была женщина с ребенком, которая прямым текстом посылала волонтеров и прямым текстом говорила: "Я жду Россию".
Похожая история случилась в другом населенном пункте. Начался артобстрел и волонтеры увидели женщину с ребенком. Они предложили им помощь в эвакуации, а в ответ услышали: "Нет, я поеду только в россию".
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