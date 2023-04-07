Как сообщают российские СМИ, ранее топ-менеджер был отправлен в СИЗО по делу о взятке.
Впоследствии его тело было обнаружено в камере. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено.
Примечательно, что Шкурко был не согласен с арестом и обжаловал его незадолго до гибели, 3 апреля. В Следственном комитете комментировать случившееся отказались.
По некоторым данным, российский топ-менеджер совершил самоубийство.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Операция "Сильная Рука" началась: Израиль мстит после ракетной атаки, небо стало красным от огня
Вырвались из окружения: новые драматические кадры и подробности из Бахмута
Остап Ступка натворил беды в центре Киева и может сесть в тюрьму: "Ребята в окопах, а он..."
ЧП на железной дороге, срочное предупреждение "Укрзализныци": "Восемь поездов…"
«Да, это правда», - кратко прокомментировал СМИ высокопоставленный источник в силовых структурах.
49-летний Шкурко отвечал за техническое руководство компанией. ПАО «Якутскэнерго» принадлежит «Русгидро» и осуществляет деятельность во всей республике.
После его задержания по подозрению в получении взятки пропутинская «Единая Россия» приостановила членство в партии Игоря Шкурко.
Напомним, волна загадочных смертей топ-менеджеров и высокопоставленных чиновников России началась в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину.
Так, сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».
Кроме того, Politeka писала, что охранник путина был найден у себя на кухне с простреленной головой.
В сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.
Также Politeka.net писала о гибели экс-самого богатого депутата госдумы Павла Антова.
В январе 2023-го года при странных обстоятельствах оборвалась жизнь московского топ-чиновника