Найден мертвым первый заместитель генерального директора и главный инженер «Якутскэнерго» Игорь Шкурко.

Как сообщают российские СМИ, ранее топ-менеджер был отправлен в СИЗО по делу о взятке.

Впоследствии его тело было обнаружено в камере. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Примечательно, что Шкурко был не согласен с арестом и обжаловал его незадолго до гибели, 3 апреля. В Следственном комитете комментировать случившееся отказались.

По некоторым данным, российский топ-менеджер совершил самоубийство.

«Да, это правда», - кратко прокомментировал СМИ высокопоставленный источник в силовых структурах.

49-летний Шкурко отвечал за техническое руководство компанией. ПАО «Якутскэнерго» принадлежит «Русгидро» и осуществляет деятельность во всей республике.

После его задержания по подозрению в получении взятки пропутинская «Единая Россия» приостановила членство в партии Игоря Шкурко.

Напомним, волна загадочных смертей топ-менеджеров и высокопоставленных чиновников России началась в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину.

Так, сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина был найден у себя на кухне с простреленной головой.

В сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.

Также Politeka.net писала о гибели экс-самого богатого депутата госдумы Павла Антова.

В январе 2023-го года при странных обстоятельствах оборвалась жизнь московского топ-чиновника