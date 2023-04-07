Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил общественный деятель, депутат Совета двух созывов Александр Доний.

«В автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом - народный депутат нескольких созывов», - написал Доний на своей странице в Facebook.

Доний выразил соболезнования родным и близким Стретовича.

«Он находил время для поддержки друзей. Он умел дружить. У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным. Почивайте с миром, пан Владимир. Светлая память».

Об обстоятельствах трагедии пока не сообщается. Стретовичу было 64 года.

«Светлая память!...Очень хорошо знал пана Владимира, в 1994 - 1995 годах Владимир Стретович и Юрий Кармазин (и ему светлая память) очень тесно взаимодействовали с Меджлисом крымскотатарского народа и фракцией "Курултай" (14 депутатов) в ВР АРК, чтобы остановить ползучую российскую экспансию в Крыму.

И тогда все было достигнуто филигранно и эффективно, благодаря тому, что непосредственно всеми мерами, направленными на нейтрализацию усилий Москвы по отрыву Крыма от Украины, руководил Евгений Марчук (светлая память) – глава СБУ Украины, вице-премьер – министр Украины, премьер-министр Украины», - высказался о гибели Стретовича руководитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, ранее стало известно о гибели известного украинского дирижера.

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