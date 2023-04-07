Армия обороны Израиля официально объявила о начале операции "Сильная Рука", пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что в ходе операции ЦАХАЛ нанес удары по туннелю, расположенному недалеко от города Бейт-Ханун на севере.

Также был нанесен удар по туннелю, расположенному недалеко от города Хан-Юнис на юге Газы. Отмечается, что они не проходили на территории Израиля.

В Сети начали быстро распространяться видео и фото вероятных ударов авиации Израиля по объектам ХАМАС в секторе Газа.

«Были уничтожены две фабрики по производству оружия в секторе Газа. Одна на севере и одна в центре сектора», - говорится в сообщении BBC Израиля.

"Утром будет жара в Иране", "Думаю, этим все не ограничится", "Адская месть" , - пишут пользователи соцсетей, комментируя видео ударов.

Власти Израиля открыли на юге страны бомбоубежища – уже были попытки сбить израильские самолеты. Кроме того, СМИ сообщают, что ХАМАС начинает подготовку к запуску дальнобойных ракет.

Палестинцы атаковали израильтян в ответ на атаку, но "Железный купол" защищает страну.

В свою очередь, израильский журналист Сергей Ауслендер высказал предположение, что может завариться такая каша, что можно не расхлебать.

"...Задача: объяснить Хамасу, что обстрелы не сойдут ему с рук, но и не втянуть в эту историю Хезболла (ливанские террористы). Иначе заварится такая каша – не расхлебаем".

Израильские удары – это ответ на масштабные ракетные обстрелы израильских городов 6 апреля.

Напомним, ранее в Сети появились кадры и драматические подробности из Бахмута – украинские защитники вырвались из окружения.

Также сообщалось, где будет новый удар оккупантов - перегруппировываются и стягивают технику.