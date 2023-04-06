Украинские войска могут покинуть Бахмут, но в случае масштабного контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Жорохов в эфире радио "НВ".

"В Бахмуте на флангах сейчас более-менее ситуация стабилизирована. Самые большие бои сейчас идут в городской застройке и там есть продвижение со стороны россиян по 100-200 метров".

Относительно того, что к северу они собирают группировку и может планируют там какой-то контрудар... У меня есть другая информация, что российское командование боится удара наших войск, который деблокировал бы Бахмут. И именно там наиболее со стратегической точки зрения удобен участок для того, чтобы совершить контрудар. И находящиеся там там россияне могли оказаться как минимум в полуокружении.

Мы уже близки к результату. Если в ближайшее время будет контрнаступление, нам придется оставить Бахмут для того, чтобы сохранить войска и взять инициативу в собственные руки", - говорит Михаил Жирохов.

Напомним, ранее в Сети появились кадры и драматические подробности из Бахмута - украиинские защитники вырвались из окружения.

Также сообщалось, где будет новый удар оккупантов - перегруппироваются и стягивают технику.

Кроме того, был озвучен сценарий переломного момента в войне.