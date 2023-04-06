Сообщается, что это самый мощный обстрел из Ливана со времен последней ливанской войны.

Мощный обстрел Израиля начался со стороны Ливана.

Как сообщают СМИ, это был самый мощный обстрел из Ливана со времен последней ливанской войны.

В течение всего 10 минут по северу Израиля было выпущено десятки ракет. По некоторым данным, «Железный купол» не справляется – не все ракеты удалось перехватть. В результате «прилетов» вспыхнули пожары.

Один из них на АЗС.

В ответ Израиль нанес по целям в Ливане удары артиллерией.

Израильская авиация приведена в боевую готовность. Премьер министр Израиля, министр обороны Израиля и начальник Генштаба Армии обороны Израиля проводят оперативное совещание.

Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылет и приём самолётов из-за ситуации на севере страны.

Небо на севере Израиля закрыто.

В соцсетях местные пишут, что ракет было очень много, а сирены выли пять минут.

«Более 100. Сирены были без остановки в течении 5 минут»,

«Наши местные сми и каналы говорят около сотни»,

«Они вообще страх потеряли?»,

«У нас тут уже F-15 летают вовсю»,

«А потом ещё спрашивают, почему Израиль проводит антитеррористические операции. Вот с такими обстрелами всю свою жизнь живут израильтяне»,

«У нас тут закрыли небо на севере и аэропорт закрыт.F15 уже несколько полетели на север, уже ответка есть»,

«Больше 100 ракет за 2 минуты!».

В свою очередь, издание The Times of Israel сообщает, что около 30 ракет были запущены из Ливана по Израилю, что стало крупнейшей атакой с 2006 года, сообщает

По данным издания, по крайней мере пять ракет упали на территории Израиля, остальные сбиты системой ПВО "Железный купол".

Напомним, ранее в Сети появились кадры и драматические подробности из Бахмута - украиинские защитники вырвались из окружения.

Также сообщалось, где будет новый удар оккупантов - перегруппироваются и стягивают технику.

Кроме того, был озвучен сценарий переломного момента в войне.