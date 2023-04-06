Мощный обстрел Израиля начался со стороны Ливана.
Как сообщают СМИ, это был самый мощный обстрел из Ливана со времен последней ливанской войны.
В течение всего 10 минут по северу Израиля было выпущено десятки ракет. По некоторым данным, «Железный купол» не справляется – не все ракеты удалось перехватть. В результате «прилетов» вспыхнули пожары.
Один из них на АЗС.
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В ответ Израиль нанес по целям в Ливане удары артиллерией.
Израильская авиация приведена в боевую готовность. Премьер министр Израиля, министр обороны Израиля и начальник Генштаба Армии обороны Израиля проводят оперативное совещание.
Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылет и приём самолётов из-за ситуации на севере страны.
Небо на севере Израиля закрыто.
В соцсетях местные пишут, что ракет было очень много, а сирены выли пять минут.
«Более 100. Сирены были без остановки в течении 5 минут»,
«Наши местные сми и каналы говорят около сотни»,
«Они вообще страх потеряли?»,
«У нас тут уже F-15 летают вовсю»,
«А потом ещё спрашивают, почему Израиль проводит антитеррористические операции. Вот с такими обстрелами всю свою жизнь живут израильтяне»,
«У нас тут закрыли небо на севере и аэропорт закрыт.F15 уже несколько полетели на север, уже ответка есть»,
«Больше 100 ракет за 2 минуты!».
В свою очередь, издание The Times of Israel сообщает, что около 30 ракет были запущены из Ливана по Израилю, что стало крупнейшей атакой с 2006 года, сообщает
По данным издания, по крайней мере пять ракет упали на территории Израиля, остальные сбиты системой ПВО "Железный купол".
Напомним, ранее в Сети появились кадры и драматические подробности из Бахмута - украиинские защитники вырвались из окружения.
Также сообщалось, где будет новый удар оккупантов - перегруппироваются и стягивают технику.
Кроме того, был озвучен сценарий переломного момента в войне.