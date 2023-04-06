Украинские защитники каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить Родину от российских захватчиков. Командир с позывным "Чупс" пожертвовал собой, чтобы спасти своих побратимов. Историей мужества и героизма рассказал военный Даниил Ив. Довбун на своей странице в Фейсбук.

Защитник рассказал, что украинские военные исполняли боевое задание возле одного из оккупированных населенных пунктов. К операции готовились несколько недель, учитывали все моменты, проводили дополнительную разведку и составляли план. Командиром на месте был "Чупс", который выполнял задание разведчика-сапера. Все шло прекрасно, но на выходе из оккупированного населенного пунтка их поджидали российские войска.

Группа наших защитников приняла бой. Впоследствии командир понял, что враг превышает численностью ВСУ. Он принял тяжелое решение: приказал всем отступать, а сам остался, чтобы задержать захватчиков. Побратимы "Чупса" слышали все, что происходит потому что рация была включена.

"Мы слышали на расстоянии оккупантов, которые обращались к "Чупсу" и приказывали ему бросить оружие. Снова тишина. И последние слова "Чупса": "Ну привет, п**оры". Взрыв", – рассказал военный о своем командире.

После этого ребята просматривали видео с дрона. Они увидели в радиусе 50 метров перевернутую землю и около 15 уничтоженных оккупантов. То есть командир подорвал себя вместе с захватчиками. Но группа, к сожалению, вернулась без "Чупса", а сам бой практически сразу кончился после мощного взрыва. У погибшего Героя остались жена и маленький сынишка.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.