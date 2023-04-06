Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко продолжает свою пропагандискую деятельность на территории Украины. Так, в своем закрытом для украинцев Инстаграме, он написал хвалебный пост в адрес митрополита УПЦ МП Онуфрия. Все бы ничего, ведь к этому украинцы уже привыкли, но удивила реакция на это Александра Усика.

После предыдущих сравнений Украины с нацистской Германией из-за якобы "притеснений" этой московской структуры боксер решил высказать хвалебные слова ее руководителю.

Так, боксер Василий Ломаченко разместил видео с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием, тем самым попом под руководством, которого ченцы льют пропаганду "русского мира" в уши украинцам. Спортсмен оставил подпись: "Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий – наш СТОЛП. Мир Всем! С Богом!".

Его публикацию лайкнул чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Украинцы эмоционально отреагировали на пост и раскритиковали боксеров за это. А сам пост Василия Ломаченко возмутил многих:

"Вот тебе и герои русского мира на территории Украины. Мало им смертей и крови наших невинно убитых людей", "И как они могут смотреть в глаза бойцам передовой и матерям, чьи сыновья погибли?", "Как боксер он неплохой, а как человек Дерьмо!!! К сожалению его поддерживает Усик, боксер он хороший, но не думает головой", "То есть, что Усику рашисты насрали (в буквальном смысле), в его доме во время недавнего "посещения", то это ему показалось маловато".

Напомним, что юный Владислав бесследно исчез, фото и приметы мальчика.

Как сообщала Politeka, родные пропавшего Руслана просят помочь в поиске, фото и приметы мужчины.

Также Politeka писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника.