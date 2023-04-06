Он умер за то, чтобы мы не знали ужасов войны, чтобы нога врага не продвинулась дальше, чтобы наступил мир и победа.

Украина потеряла еще одного защитника, который до последних дней боронил Украину на фронте. Жители Роменской общины на Сумщине пришли на Аллею Славы отдать последнее уважение погибшему украинскому военному Александру Блызнюку. Об этом сообщили в Роменском городском совете.

Украинский военный Блызнюк Александр Александрович был призван на службу в декабре. Мужчина долго не раздумывал и пришел в военкомат. Он мужественно нес службу и до последнего сражался за нашу свободу. Александр погиб 30 марта 2023 года в Луганской области, исполняя боевое задание. В феврале ему исполнилось 33 года.

Родные, друзья, представители власти и неравнодушные люди, поклонив колени и низко опустив головы, встретили труну с павшим воином.

Священник Игорь Мурый вспомнил героя и высказал слова сочувствия для его родных и близких.

"Снова черной птицей прилетело печальное известие. Не стало сына, отца, мужа и просто хорошего человека, который положил свою жизнь за каждого из нас... Мы часто говорим, герои не умирают. Да, не умирают там, где о них помнят, где молятся за их души. Найдем время, чтобы прийти чтить погибших героев, поклониться доземно и поблагодарить за их жертвенность и мужество. Пусть Господь успокоит душу погибшего воина Александра и всех, кто отдал жизнь, защищая нашу мать Украину", - отметил он.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.