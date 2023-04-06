В действиях российских оккупантов появились некоторые особенности и нюансы, сигнализирующие о дальнейших направлений развития ситуации в Северно-Донецком операционном районе.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец,

Так, по словам эксперта, севернее Бахмута все более четким и акцентированным становится стремление противника таки "решить вопрос Северского выступа ВСУ", еще до завершения боев за Бахмут.

«Командование войск противника, очевидно, проводит скрытые перегруппировки северо-восточнее Бахмута, смысл которых сводится к сосредоточению дополнительных сил и средств на этом направлении. При этом оно так и не вводит южнее свои оперативные резервы для ускорения завершения боев в районе Бахмута и его окрестностей, ограничиваясь исключительно пополнением уже развернутых и введенных там в бой частей и подразделений, для поддержания минимально необходимого уровня их боеспособности», - поясняет Машовец.

По словам военного аналитика, противник также активизировал подготовку к продолжению активных наступательных действий на Лиманском направлении.

Так, на направлении Кременная - Лиман противником сосредоточены наиболее боеспособные части и подразделения всей "Объединённой группировки вс рф на Юго-Западном ТВД".

«Причем, уровень их концентрации здесь - самый высокий на всем фронте, не под Бахмутом или Авдеевкой, не на Угледарском или Запорожском направлениях, а именно здесь. По сути, они здесь как селедка в банке... Почти так же, как это было в прошлом году на направлении Изюм – Славянск», - обращает внимание Машовец.

По информации эксперта, в этой сравнительно узкой полосе командованием оккупантов развернуто не менее 425-427 единиц бронетехники только на второй линии, по рубежу Кременная – Рубежное.

«Примерно еще треть от этой численности оперирует непосредственно на первой линии. Очевидно, что вся эта шобла собралось здесь не для того, чтобы прохлаждаться по подвалам в Кременной», - предупреждает Машовец.

Наиболее вероятными ближайшими целями россиянами является выход к рубежу реки Черный Жеребец и Лиману и в дальнейшем форсирование с севера р. Северский Донец, говорит Машовец.

Напомним, ранее боец ВСУ сообщил, что оккупанты прорвались в центр Бахмута - почему ВСУ не выходят из города.

Также сообщалось, что ВСУ рванули в контратаку - какие позиции удалось отбить.

Кроме того, был озвучен сценарий переломного момента в войне.